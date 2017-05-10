11.05.2017 00:26:17

Filistinli gruplardan, 'Yahudi Ulus Devleti' yasa tasarısına tepkiler

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail parlamentosunun onayladığı 'Yahudi Ulus Devleti' yasa tasarısını 'ırkçı, hükümsüz ve değersiz bir karar' olarak nitelendirdi- Fetih Devrimci Konseyi Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Ebu Iyta:- 'Ne olursa olsun ne Filistin halkının ne de uluslararası toplumun bu kararları tanıması mümkün değil. Bizim tutumumuz net. Filistin'in değerlerine bağlıyız'

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail parlamentosunun ilk oturumda onayladığı "Yahudi Ulus Devleti" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısını, "ırkçı, hükümsüz ve değersiz bir karar" olarak nitelendirdi.

Fetih Devrimci Konseyi Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu Iyta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail parlamentosunun bu ırkçı kararlarıyla başta Filistin halkının başkenti Kudüs olmak üzere meşru haklarını gasp etmek istediğini söyledi.

Uluslararası meşru kararların ihlali niteliğindeki bu adımların İsrail'i uluslararası toplumla karşı karşıya getirdiğine dikkati çeken Ebu Iyta, "Ne olursa olsun ne Filistin halkının ne de uluslararası toplumun bu kararları tanıması mümkün değil. Bizim tutumumuz net. Filistin'in değerlerine bağlıyız." dedi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da İsrail'in, "tarihi ve gerçekleri saptırmak" üzere kurulu olduğuna işaret ederek, "ırkçı bir karar" olarak nitelendirdiği tartışmalı "Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

Kasım, İsrail'in bu ve benzeri yasa tasarılarını onaylayarak, topraklarını işgal ettiği Filistin halkına yönelik işlediği suçların üzerini örtmeye çalıştığını dile getirdi.

İsrail'in aldığı bu gibi kararlarla Filistin halkının haklarını koparmaya güç yetiremeyeceğine dikkati çeken Kasım, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı karar ve projelerine karşı çıkma çağrısı yaptı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab ise parlamentoda onaylanan bu yasa tasarısının, İsrail'in yaşadığı "varoluş krizini" ortaya koyduğunu savunarak, yasa tasarısının, tarihi ve gerçekleri değiştiremeyeceğini söyledi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro üyesi Talal Ebu Zarife de söz konusu yasa tasarısını "ırkçı" bir karar olarak nitelendirdi.

Filistin halkına yönelik büyük tehlikeler içeren bu kararla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Ebu Zarife, uluslararası topluma bir devletin vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacak bu gibi ırkçı tutumlara müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Parlamentosunda dün "Yahudi Ulus Devleti" olarak bilinen tartışmalı yasa tasarısı, 41 hayır oyuna karşı 48 evet oyu ile birinci oturumda onaylanmıştı.

İsrail devletinde "kendi kaderini tayin etme hakkını sadece Yahudilere has kılan" ve İsrail'i "tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet" ve "başkenti Kudüs" olarak tanımlayan bu tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda iki farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması halinde İsrail'in resmi dili sadece İbranice olacak ve Arapça kendisine tanınan mevcut özel statüsünü yitirecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun desteklediği söz konusu tasarı 2015'te de gündeme gelmiş ancak koalisyon ortaklarının itiraz emesi üzerine yasama komisyonunun gündemine alınmamıştı.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu İsrail'de yaşayanların yüzde yirmisini İsrail vatandaşı Araplar oluşturuyor.