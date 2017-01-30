30.01.2017 14:35:14

Filistinli elçilik görevlisi Lübnan'da saldırıya uğradı

Lübnan’daki Filistin Büyükelçiliği çalışanı, Tuğgeneral İsmail Şeruf, dün akşam Lübnan’ın Sayda kentinde silahlı saldırıya uğradı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre Tuğgeneral İsmail Şeruf, Sayda kenftinde aracının içerisindeyken kurşunlandı.



ŞSaldırının ardından Şeruf hastaneye kaldırılırken, Büyükelçilik, güvenlik önlemleri alınarak Beyrut'a götürülmesini istedi.

Saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan Şeruf'un durumunun iyi olduğu, kısa sürede taburcu edileceği ifade edildi.



"SALDIRININ AMACI..."



Konuyla ilgili açıklama yapan Filistin Büyükelçiliği, saldırıyla kardeş Lübnan'da Filistinlilerin anarşi, kargaşa ve kaos ortamına çekilmek istendiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder