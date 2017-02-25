26.02.2017 00:27:51

'Filistin'e dönüş'e yarım milyon destek!

“Filistin Bizi Topluyor” isimli internet sitesini ziyaret edenlerin sayısının yarım milyarı aştığı belirtildi.

Filistin toprakları dışında yaşayan 7 milyona yakın Filistinliyi tek çatı altında toplamayı hedefleyen Filistin Diasporası Halk Konferansının “Filistin Bizi Topluyor” adıyla açtığı internet sitesini ziyaret edenlerin sayısının yarım milyarı aştığı belirtildi.



“Dışarıdaki Filistinliler” veya “Filistin Bizi Topluyor” adıyla Twitter'da açılan hesaplarda ise 50 binden fazla kişi mesaj paylaştı.



Filistin dışında yaşayan Filistinliler arasında ilişkileri güçlendirmek için hesaplar dün akşam açıldı.



Açılan sitelerde birçok Filistinli Filistin sembollerini paylaşırken, birçoğunun Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin Filistin davası ve Filistin halkının hak ve hukukunu savunma konusunda rollerinin artırılmasını istedikleri görüldü.



Bazılarının da Filistin halkının dünyanın dört bir yanında çektiği sıkıntıları yansıtan videolar paylaşmaları dikkat çekti.



KONFERANS'IN MERKEZİ İSTANBUL



Filistin dışında yaşayan Filistinlilerle ilgili yapılan İstanbul'daki konferansın önemini anlatan ziyaretçiler, Filistin halkının dönüş hakkının devam ettiğini ifade ettiler.



"Milli projemiz dönüş yolumuz" sloganıyla bugün İstanbul'da başlayan konferans iki gün sürecek.



Konferansa Türkiye'den ve 54 farkı ülkeden 4 binden fazla Filistinli mültecinin katılması bekleniyor.