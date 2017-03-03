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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi) Demokratik değerler konusunda en çok sesi çıkan ülkelerin, demokratik değerlere sahip çıkma konusunda da eylemlerinin tutarlı olması gerekir. Toplantı ve gösteri hakkı demokratik haktır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızla
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: '(Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesi) Bu Almanya'ya yakışmamıştır, Almanya'nın eski değerlerinden çok uzaktır, bu yanlış Almanya'nın değerini azaltır. Günümüzde Berlin'de hakimlerin olmadığını, Berlin'de hakkın hukukun olmadığını, demokratik söylemden bile korkulduğunu görüyoruz.'
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03.03.2017 12:42:19
'Filistin'e BM Barış Gücü gönderilmesi' tartışması
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Kayseri’de IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’de IŞİD'in propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
03.03.2017 12:19:10
Vural: Terim'i eleştirince bozuluyor
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için, “Konuşurken can ciğer arkadaşın ama eleştirince bozuluyor” dedi.
03.03.2017 12:11:46
2 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı uyarısı yapıldı.
03.03.2017 11:57:34
Rusya, gıda yaptırımlarını kaldırmayacak
Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rus tarımcıların, yaptırımların kalkma ihtimalinden korkmaması gerektiğini belirterek, “Kimse yaptırımları iptal etmeyecek” dedi.
03.03.2017 11:50:05
Yaralı Filistinli'yi öldüren İsrail askerinin cezası ertelendi
Elor Azaria isimli asker hakkında verilen 18 ay hapis cezasını erteledi.
03.03.2017 11:44:19
Akşener'den Bozdağ'a tepki
MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Almanya'da yapacağı miting için verilen izni iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a göndermede bulundu.
03.03.2017 11:36:57
Adıyaman 120 kez sallandı
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyunca 120 artçı sarsıntı meydana geldi.
03.03.2017 11:34:24
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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Darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık Gülen
Grizuda ölen 263 madenci dualarla anıldı
DÜ'de 500'üncü organ nakli gerçekleştirilecek
MTSO'dan yeni açılan KOBİ'lere destek
OSKİ Genel Müdürü: 'Ordu ve Fatsa'nın geleceğini plan
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