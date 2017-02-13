13.02.2017 21:07:49

Filistin Dışişleri'nden 'ezan yasağı' ile ilgili yeni iddia

İsrail'in ezan yasağına tepkiler büyüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail, ezan yasağı ile bölgeyi dini çatışmanın içine sürüklüyor' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu Knesset'teki Yasama Komisyonu'nun yasa tasarısını onaylaması sert bir dille kınandı ve "Bu tasarı, diğer dinlerin ibadet hürriyetinin engellenmesi çalışmasıdır. Ezanla insanları namaza çağırmak, İslam dininin ritüellerinden biridir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İsrail hükümetinin bölgeyi dini bir çatışmanın içine sokmaya ve siyasi çatışmayı dini çatışmaya dönüştürmeye çalıştığı kaydedildi.



"Ezan yasağı" yasa tasarısı



İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda dün onaylanan "sabah ezanının hoparlörle okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü Knesset'te oylanması bekleniyor.



"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.



Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıda, buna uymayan camilere yönelik bin 200 dolara ulaşan cezaların kesilebileceği belirtiliyor.

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