07.02.2017 18:23:51

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Elysee'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmek üzere Elysee Sarayı'na geldi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmek üzere Elysee Sarayı'na geldi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris'te temaslarda bulunuyor. Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşme gerçekleştirmek üzere Elysee Sarayı'na geldi. Abbas, Elysee Sarayı'nda Hollande tarafından karşılandı. İkili basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Görüşmede küresel ve bölgesel konuların yanı sıra Paris'teki 15 Ocak'ta gerçekleştirilen Orta Doğu Barış Konferansının sonuçları ve geleceği ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor.Abbas, daha sonra Fransa Ulusal Meclis Başkanı Claude Bartolone ile bir araya gelecek.