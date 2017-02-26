27.02.2017 01:43:23

Filistin'de yerel seçim tartışmaları

Filistin Başbakanı Hamdallah:- 'Seçimler vaktinde yapılacak ancak Hamas onaylamazsa Gazze'deki seçimler ertelenebilir'- Hamas sözcüsü Kasım:- 'Seçimlerin Batı Şeria'da yapılıp Gazze'de ertelenmesi, Filistin bölünmüşlüğünü daha da derinleştirecektir'

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, seçimlerin vaktinde yapılacağını ancak Hamas'ın onay vermemesi durumunda Gazze'de ertelenebileceğini söyledi.

Hamdallah, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yapılan istişare görüşmesinin ardından "Gazze'de yerel seçimlerin yapılmasına ilişkin" kararını vermesi için Hamas'a tanınan 1 haftalık sürenin bugün sona erdiğini belirtti.

Filistin hükümetinin, salı günü düzenlenecek oturumda yerel seçimlerin yapılmasıyla ilgili karar vereceğini dile getiren Hamdallah, "Seçimler vaktinde yapılacak ancak Hamas onaylamazsa Gazze'deki seçimler ertelenebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Hamdallah'ın açıklamalarına ilişkin, "Seçimlerin Batı Şeria'da yapılıp Gazze'de ertelenmesi, Filistin bölünmüşlüğünü daha da derinleştirecektir." dedi.

Kasım, hükümetin seçimlerle ilgili aldığı tüm kararları iptal etmesi, 2005'te Filistinli grupların onayladığı yerel seçimler kanununa tabi olunması, rahat ve şeffaf bir ortam oluşturulması ile seçme ve aday olma özürlüğüne saygı duyulması şartıyla seçimlerin demokratik bir ortamda yapılabileceğini, aksi takdirde seçimlerin yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Filistin hükümeti, 31 Ocak'ta yerel seçimlerin tüm Filistin kentlerinde 13 Mayıs'ta yapılması yönünde karar vermiş ancak Hamas bu karara karşı çıkmış ve Filistin'deki yerel seçimlerin siyasi bölünmenin aşılıp uzlaşının sağlanmasının ardından gerçekleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

