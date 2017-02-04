04.02.2017 20:44:19

'Filistin’de her yüz binde 83 kişi kanser hastası'

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre her yüz bin Filistinliden 83.8'i kanser hastası.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktarıdğı bilgiye göre Filistin Sağlık Bakanlığı Dünya Kanser Günü münasebetiyle bugün bir rapor yayınladı.



Raporda, yeni kanser vakalarının %52.5'inin kadınlarda, %47.5'inin ise erkeklerde görüldüğü kaydedildi.



2015 yılında kanser vakalarının 3927 kişiye ulaştığını hatırlatan bakanlık, bunlardan 2400'ünün Batı Yaka'da 1527'sinin ise Gazze'de görüldüğünü kaydetti.



Yaş ortalamasına göre istatistiki bilgi verilen raporda, kanser hastalarının %34.4'ünün 65 yaş ve üzeri, %59.8'inin 15-64 yaş arası ve %6.8'inin ise 15'in altında olduğu ifade edildi.



Raporda göre göğüs kanseri %17.8, kolon kanseri %9.4, akciğer kanseri %8.7 hastalıkların başında geliyor. Göğüs kanseri kadınlar arasında yüksek orana sahipken, erkekler arasında akciğer kanseri yaygın.



Ölümlere neden olan kanser türleri sıralaması ise göğüs, akciğer, kolon, beyin ve kan kanseri.



Filistinli çocuklar arasında yaygın kanser türü ise %30.2 ile kan kanseri.



Rapora göre, daha önceleri kanser hastalığından vefat edenlerin sıralaması gerilerde iken son beş yılda ikinci sıraya yükseldi.



Yine kanserden ölenlerin sayısı genel ölümlere göre %13.88 oranında.



2015 yılında 1746 kişi kanserden hayatını kaybederken, bunlardan 1090'ı Batı Yaka'da, 656'sı ise Gazze'de vefat etti.

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