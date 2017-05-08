08.05.2017 20:16:40

Filistin Başbakanı: 'Kudüs'te Hristiyanlar da zulüm altında'

İstanbul'da düzenlenen Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu'nun açılış törenine katılan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, İsrail'in 1

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İstanbul'da düzenlenen Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu'nun açılış törenine katılan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, İsrail'in 1967 yılındaki işgalinden beri Kudüs'ün yapısını değiştirmek için elinden geleni yaptığını belirterek, yalnız Müslümanlar değil Hristiyanların da zulüm altında olduğunu söyledi. Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed ise, "Kudüs mezhep meselesi yapılamaz" dedi.Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Rami Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de katıldı. Törende bir konuşma yapan Filistin Başbakanı Hamdallah, Kudüs'te yaşayanların zor durumda olduklarını söyledi. Hamdallah, "Kudüs'te ezanların okunması ve çanların çalması, hoşgörüyle yaşamın en yücesel örneğidir. Ancak şimdi Müslümanlar değil, Hristiyanlar da zulüm altındadır. Biz Hristiyan kardeşlerimize de destek vermekteyiz. İsrail 1967 yılında işgal ettiğinden beri Kudüs'ün yapısını değiştirmek için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Tarihi, mimari ve kültürel yapısını da bozmaktadır. Orada yaptıkları yıkımlar ve utanç duvarıyla demografik yapısını değiştirmeye çalışmaktalar. Kudüs'te yaşayan kişilerin tahammül sınırları fazlasıyla aşılmıştır. Biz alınan uluslararası kararların uygulanmasını beklemekteyiz" dedi."KUDÜS MEZHEP MESELESİ YAPILAMAZ"Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed ise Kudüs'ün mezhep meselesi yapılamayacağını ifade ederek, "Filistin halkının en doğal hakkı kendilerine ait, başkenti Doğu Kudüs olan bir devletlerinin olmasıdır. Bu devlet içinde hem Müslümanlara, hem de Hristiyanlara ait kutsalların kalması bizim yegane amacımızdır. İsrail içinde radikal hareketler durmaksızın Mescid-i Aksa'yı ve Harem-i Şerif'i elde etmek ve orayı bir Yahudi ibadethanesi yapmak için uğraşmaktalar. Kudüs'ü korumak sadece Ürdün'ün ve Ürdün Kralı'nın görevi değildir, İslam dünyasının ortak görevidir. Oysa ki destek verirken bile belli çıkarlar gözetilmektedir. Kudüs bir mezhep meselesi yapılamaz, kişisel hırslar için kullanılamaz" ifadelerini kullandı."HAREM-İ ŞERİF BÖLÜNÜRSE TÜM DÜNYA İÇİN ÇOK TEHLİKELİ OLUR"Prens Bin Muhammed, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Eğer Harem-i Şerif'in bir parçası bölünürse bu tüm dünya için çok tehlikeli olur. İsrail eğer Kudüs'e yardımcı olmak istiyorsa yapacağı dört şey var. Birincisi Filistin Devleti, ikincisi Haşemi fonu, ayrıca sıradan Müslümanlar Kudüs'ü ziyaret edebilmeli ve El Aksa Camii'nde namaz kılabilmeli. İsrail işgal güçlerinin baskıları kaldırılmalı. Bugün söz verilen, Kudüs'e söz verilen paranın büyük bir kısmı Kudüs'e ve Kudüslülere ulaşmıyor. STK'lardan bu konuda politika oynamayı kesmelerini istiyorum. Sürece ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışsınlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak bu konudaki desteğinizi her zaman memnuniyetle karşıladığımızı belirtiyorum."(Doğan Can Cesur /İHA)