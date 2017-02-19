19.02.2017 22:19:24

Filipovski: Rüyamızı gerçekleştirdik

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, 'Herkesin bir rüyası olmalı

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Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, "Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı" dedi.İntegral Forex Türkiye Kupası final maçında, Anadolu Efes'i 75-66'lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan Banvit'in Başantrenörü Sasa Filipovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendilerine basketboldan başka bir şey düşündürmeyen Banvit yönetimine teşekkür eden Filipovic, "Çok güzel bir başarı. Mutluluktan dolayı kendi ekibime teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim sadece basketbolla ilgilenmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu zaferde bize destek olan taraftara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Rüyalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Filipovic, "Herkesin bir rüyası olmalı. Biz rüyamızı gerçekleştirdik ama sadece bir rüya olmaz her zaman bir rüya olmalı. Rutin tek maçlı sistemlerde biraz daha gerçekçi olmak lazım. Kendi haddimizi biliyoruz. Kendi rüyamızı gerçekleştirdik ama başarıya oluşmak için başka rüyalarımızın da olması lazım" ifadelerini kullandı.PERASOVİC: "BANVİT'İ TEBRİK EDİYORUM"Anadolu Efes'in Başanrenörü Velimir Perasovic maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Banvit'in çok fazla hücum ribauntu aldığını kaydeden Perasovic, "Banvit'i tebrik etmek istiyoruz. Başta sona çok sert oynadılar ve hak ettiler. İlk çeyrek kendilerine fırsat sağladılar ve öne geçtiler. Maçın devamında bunu değiştiremedik. Çok fazla hücum ribauntu aldılar biz de hücumda çok fazla hata yaptık. Bu yüzden maçı çeviremedik" şeklinde konuştu.(Burak Altun - Caner Ünver / İHA)