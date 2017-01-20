20.01.2017 21:28:24

Filipinli protestocular: ''Trump sen bir çöpsün'

Filipinlerin başkenti Manila'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, Donald Trump'ı protesto ederek 'Trump sen bir çöpsün' sloganları attı.

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Filipinlerin başkenti Manila'da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, Donald Trump'ı protesto ederek "Trump sen bir çöpsün" sloganları attı.Yüzlerce Filipinli, başkent Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak bugün göreve başlayacak olan Donald Trump'ı cinsiyetçilik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile suçladı. Dump Trump diye bağıran sol grupların protestocuları Trump'ın ABD'de yaşayan milyonlarca Filipinli göçmen için bir tehdit oluşturduğuna dair endişelerini dile getirdi. Bir kadın grubunun genel sekreteri, ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olarak tanınmış birinin dünyadaki en güçlü kapitalist ülkenin başkanlığını üstlenecek olmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Dünya üzerinde kadın haklarını savunmak için yıllardır süren mücadele Trump'ın başkanlığı ile tehlike altına giriyor" ifadelerini kullandı.Yaklaşık 300 kişi ellerinde "Trump, ellerini Filipinli göçmenlerden çek" ve "Trump sen bir çöpsün" yazan pankartlar ile Manila'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandılar ve ellerindeki Trump fotoğraflarını sembolik olarak çöpe attılar.