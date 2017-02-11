11.02.2017 10:06:33

Filipinlerde 6.5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de dün gece geç saatlerde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 15 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Binalar ve bir köprü depremden büyük hasar gördü. Bir havaalanı da kullanılamaz hale geldi. Deprem sebebiyle elektrikler kesildi.

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Filipinler'de dün gece geç saatlerde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 15 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Binalar ve bir köprü depremden büyük hasar gördü. Bir havaalanı da kullanılamaz hale geldi. Deprem sebebiyle elektrikler kesildi.Başken Manila'ya 700 kilometre uzaklıkta, Filipinler'in kuzey bölgesindeki 140 bin nüfuslu Surigao şehrinde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Yetkililer, yüzden fazla artçı sarsıntı gözlendiğini kaydetti.