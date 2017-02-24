24.02.2017 12:14:44

Filipinler'de rüşvet tutuklaması

Filipinler'de uyuşturucu baronlarından rüşvet almakla suçlanan senatör Leila de Lima tutuklandı.

AA'nın haberine göre Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele politikalarına yaptığı eleştirilerle tanınan de Lima, tutuklamadan önce Senato'da yaptığı açıklamada "Beni susturabileceklerini, Duterte rejiminin tehditleri ve her gün işlediği cinayetlere karşı mücadelemden döndürebileceklerini sanıyorlarsa, bu dava uğrunda hapiste yatmak benim için onurdur" dedi.

De Lima, gözaltındaki uyuşturucu baronlarından rüşvet almak suçlanıyor.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Lima'nın tutuklanmasını "yönetimin uyuşturucuyla mücadelede attığı önemli bir adım" olarak değerlendirildi.



NE OLMUŞTU?

Dün yerel mahkeme, suçlamalar üzerine Lima hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Lima'nın yanı sıra eski koruması ve 2 eski yetkili hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Lima, hakkındaki iddiaları reddederek suçlamaların, Devlet Başkanı Duterte'nin kendisini eleştirenleri sindirme girişiminin parçası olduğunu savunmuştu.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran 2016'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" verilmesi sonucu 7 binden fazla şüpheli güvenlik güçlerince öldürülmüştü.



Uyuşturucuyla mücadelenin 3-6 ay arasında büyük oranda çözüleceğini belirten Duterte, uyuşturucu bağımlılarının sayısının 3 milyon olduğunun belirlenmesi üzerine bu politikanın 6 ay daha uzatılmasına karar vermişti. Politika, ülke yasalarıyla çeliştiği ve insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle hem ülke içinde hem de yurt dışında eleştirilere neden olmuştu.