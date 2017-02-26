27.02.2017 00:08:55

Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın rehin aldığı Alman'ın öldürüldüğü iddiası

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf'ın, fidye için rehin aldığı Alman'ı öldürdüğü iddia edildi.

Filipinler emniyetinden adının açıklanmasını istemeyen yetkili, 70 yaşındaki Alman rehine Juergen Gustav Kantner'in, serbest bırakılması amacıyla istenen fidye için tanınan sürenin sona ermesinin ardından öldürüldüğünü öne sürdü.

Batı Mindanao Komutanlığı yetkilileri ise olayın teyit edilmeye çalışıldığını bildirdi.

Örgüt, Kantner'in özgürlüğüne kavuşabilmesi için 600 bin dolar fidye talep etmişti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, rehin alma ve şiddet eylemleriyle biliniyor.