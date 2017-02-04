04.02.2017 21:00:41

Filipinler'de belediye başkanına bombalı saldırı

Filipinler'de Ebu Seyyaf örgütü Tuburan kasabası belediye başkanına bombalı saldırı düzenledi. Başkan, yara almadan kurtuldu.

AA'nın haberine göre Albay Cirilo Donato, Cebu kentine bağlı Tuburan kasabası Belediye Başkanı Durie Kalahal'ın aracını hedef alan bombanın, Dugaa köyü yakınlarında yol üzerinde patlatılması sonucu makam şoförünün yaralandığını, Kalah'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

Donato, hasara uğrayan makam aracında şarapnel izleri olduğunu söyledi.

Kalahal'ın, Basilan'da, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin Ebu Seyyaf'a yönelik operasyonlarına destek veren 12 belediye başkanından biri olduğu kaydedildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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