20.02.2017 21:24:10

Filede derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe, Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın setleri 27-25, 25-23, 21-25, 25-15 tamamlandı ve sarı-lacivertliler mücadelen 3-1 galip ayrıldı.Karşılaşmanın ilk teknik molasına 8-5 önde giden Fenerbahçe, oyun üstünlüğünün ikinci bölümünde rakibine katırdı. (14-16) Ardından tekrar öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler Metin Toy'un sayısıyla farkı 2'ye çıkardı ve Sket ile skor üstünlüğünü devam ettirerek seti 27-25 kazandı.İkinci sette ilk teknik molaya 6-8 Beşiktaş'ın üstünlüğünde girilirken, moladan Metin Toy'un sayılarıyla dönen Fenerbahçe, 10-9 öne geçti. Karşılıklı sayılara sahne olan bu bölümde Fenerbahçe seti 25-23 aldı.Üçüncü sette ilk teknik molaya 8-6 önde giren sarı-lacivertliler, bu anlarda rakibinin serilerine engel olamadı ve 9-12 geriye düştü. İkinci teknik molaya da konuk takımın 14-16 üstünlüğüyle gidilirken, set de Beşiktaş'ın 21-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.Dördüncü sette ilk teknik molaya 8-3 önde giren Fenerbahçe, Metin ve Guillaume Quesque ve Pajenk'in bloğuyla farkı 8'e çıkardı ve ikinci teknik molaya 16-8 üstün gitti. Farkı açan Fenerbahçe, seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.