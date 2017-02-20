20.02.2017 21:10:16

Filede derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Efeler Ligi 16. hafta maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

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Fenerbahçe, Efeler Ligi 16. hafta maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonunda oynanan mücadelede sarı lacivertliler ilk seti 27-25, ikinci seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Beşiktaş üçüncü seti 25-21 alarak durumu 2-1'e getirip ümitlense de Fenerbahçe son seti 25-15, maçı da 3-1 kazanmayı bildi. Fenerbahçe, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.Ligin ilk devresinde Akatlar Spor Salonunda oynanan maçı da sarı lacivertliler yine 3-1 kazanmıştı.