04.02.2017 20:52:57

Fikri Işık: Yunanistan'a çağrımızdır...

Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan Savunma Bakanı ile ilgili çağrı yaptı ve Panos Kammenos'un açıklamalarına bir son verilmesini istedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın aktardığı bilgilere göre Işık şunları söyledi:



"Son günlerde, son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanının açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler, sorumsuzca ve provokatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Biz Türkiye olarak, sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız, bu konuda Savunma Bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızı, meselelerimizi bir arada birlikte konuşarak, çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir."

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