23.02.2017 16:29:57

Fikri Işık: El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab'ın tamamına yakınının kontrol altına alındığını söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Işık, gazetecilere açıklamada şöyle konuştu:

"El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı. Bugün itibarıyla şehir merkezine de tamamen girildi ve arama tarama faaliyetleri başlamış oldu."