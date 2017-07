18.07.2017 13:47:34

Fikret Orman'ı Guangzhou'da taraftarlar karşıladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Çin'in Guangzhou şehrinde bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanları Çin'deki programına devam ediyor. Sanghay şehrinde Çin Futbol Federasyonu ve Çinli medya kuruluşları ile temaslarda bulunan Başkan Orman, Çin'in diğer önemli şehri Guangzhou'ya geçti.



Guangzhou Baiyun Havalimanın'da 'Çin'deki Beşiktaşlılar Derneği'nden gelen Çinli futbolseverlerin ve Çin'de yaşayan Türklerden oluşan kalabalık bir taraftar grubunca karşılanan Fikret Orman'a büyük ilgi gösterildi. Fikret Orman'a Çinli Beşiktaşlı çocuklar siyah,beyazlı çiçekler hediye etti. Orman da taraftarla öz çekim yaptı. Havalimanındaki karşılamanın ardından taraftarlar, Fikret Orman ve yöneticilerle birlikte araç konvoyuyla şehir merkezine hareket etti.



Beşiktaş yönetimi, Guangzhou'daki temaslarının ardından yarın FC Schalke 04 ile oynayacak hazırlık maçı için Zhuhai kentine geçecek.



'COME TO BEŞİKTAŞ' TİŞÖRTÜNÜ GİYDİ



Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların transfer dönemine damga vuran 'Come to Beşiktaş' sloganının tişörtünü giydi. İlk olarak Pepe'nin transferi öncesinde Beşiktaş taraftarı, Portekizli oyuncunun sosyal medya hesabına 'Come to Beşiktaş' yani 'Beşiktaş'a gel' mesajları atmıştı. Bu slogan son günlerde ise Diego Costa için kullanılıyor. Chelsea'dan ayrılacağı konuşulan İspanyol forvetin sosyal medya hesabı da siyah-beyazlı taraftarların yoğun şekilde gönderdiği 'Come to Beşiktaş' mesajlarıyla doldu. Bu sloganın tişörte dönüştürülmüş halini ise ilk olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman giymiş oldu.



'Come to Beşiktaş' tişörtlerinin hafta sonu Kartal Yuvası'nda satışa sunulacağı öğrenildi.