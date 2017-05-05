06.05.2017 13:27:45

Fıkra anlatan ve horon tepen robot

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)Merkez Kampüste gerçekleştirilen 2.Teknoversite Günleri'nde İSTE ailesine yeni katılan insansı robot ROBİSTE'nin yapmış olduğu gösteri izleyenleri büyüledi.

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)Merkez Kampüste gerçekleştirilen 2.Teknoversite Günleri'nde İSTE ailesine yeni katılan insansı robot ROBİSTE'nin yapmış olduğu gösteri izleyenleri büyüledi.ROBİSTE adı verilen programlanabilir insansı robot ROBİSTE; sunuculuk yaptı, fıkralar anlattı, izleyenlerle Türkçe ve İngilizce olarak diyaloğa girdi.Çayda çıra, horon ve harmandalı oynayan ROBİSTE, bir yandan teknolojinin ulaştığı boyut ve mesafe hakkında katılımcılara mesajlar verip düşündürürken, diğer yandan keyifli anlar yaşattı.Teknolojiye adanmış bir teknik üniversite olduklarını belirten İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu yüzden, kendimize 'TEKNOVERSİTE' diyoruz ve bu vizyonun altını dolduracak çalışmalar yapıyoruz. Kimi zaman 'TEKNOVERSİTE nedir' diye soruluyor? 'Nereden çıktı bu' diye soruluyor? TEKNOVERSİTE; en basit şekliyle; üniversitenin teknolojikleşmesini, teknolojinin üniversiteleşmesini" ifade etmektedir. ROBİSTE bir insansı robottur. İSTE ailesine yeni katıldı. O'nu bir reklam yüzü olmaktan daha çok, TEKNOVERSİTE vizyonu ile kurmaya çalıştığımız, öğrenmeyi öğrenmeye ve üretmeye dayalı yeni bir yükseköğretim ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çok yakında inşallah Üniversitemizdeki insansı robotların, insansız araçların, otomatların sayısı daha da artacak ve daha da önemlisi biz artık bunları kendimiz yapmayı planlıyoruz. Mezunlarımızın teknolojiyi ürünleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmasını hedefliyoruz" dedi.