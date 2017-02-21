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21.02.2017 16:18:44
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, cezası kesinleşen Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğini düşürdü.
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