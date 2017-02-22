22.02.2017 17:34:06

Fiat'tan Ödüller Topçuoğlu Otomotive

Fiat'ın 2016 yılı genel değerlendirmesi ve ödül töreni, İstanbul Swiss Otelde gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fiat'ın 2016 yılı genel değerlendirmesi ve ödül töreni, İstanbul Swiss Otelde gerçekleştirildi.Törene, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, Fiat'ın üst düzey yöneticileri ve Türkiye'de faaliyet gösteren 79 Tofaş-Fiat Yetkili Bayisi katıldı. Galada 2016 satışlarına göre yapılan değerlendirmede; firmalara ödülleri dağıtıldı. Düzenlenen ödül töreninde,TOFAŞ-FİAT'ın Gaziantep bayisi 'Topçuoğlu Otomotiv' Fiat'ın 2016 yılında Türkiye'deki en başarılı bayisi oldu.2016 yılının en çok satan markasıGaziantep Fiat Bayii 'Topçuoğlu Otomotiv' toplam 4 dalda özel ödül alarak törene damgasını vurdu. Topçuoğlu Otomotiv, toplamda 5007 adet satış rekoru ile Fiat bayiileri arasında özel kategori ödülünün yanı sıra, kendi grubu içerisinde de en çok satış yapan bayii, en fazla crm ve sıcak müşteri satışı yapan bayii, en fazla 2.el otoeksper satışı yapan bayii ödüllerini alarak toplamda 4 dalda birincilik ödülüne layık görüldü. 2016 yılı özel başarı ödülü Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu'na, Crm ve Sıcak satış temasları ödülü Topçuoğlu otomotiv Satış Müdürü Ferhat Aksoy'a takdim edildi.Topçuoğlu Otomotiv Satış Müdürü Ferhat Aksoy, Fiat ailesi olarak başarılı bir 2016 yılı geçirdiklerini belirterek,"Fiat EGEA'nın Türkiye'de en çok satan otomobil modeli olduğunu ve TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Gaziantep'te en çok satan araç markasının TOFAŞ Fiat olduğunu söyleyen Aksoy, başarı çıtamızı daha da arttırarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu başarımızda pay sahibi olan Gaziantepli müşterilerimize teşekkür ederiz' dedi.