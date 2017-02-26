27.02.2017 11:26:31

Fiat Egea satışları 45 bin adeti geçti

Tofaş'ın yollara çıkardığı Fiat Egea'nın Türkiye'deki satışları 45 bin adedi geçti.

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Tofaş'ın yollara çıkardığı Fiat Egea'nın Türkiye'deki satışları 45 bin adedi geçti.Tofaş'ın yollara çıkardığı ve 2016 yılında 'Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Modeli' unvanını kazanan Fiat Egea Ailesi'nin Türkiye'deki satışları 45 bin adedi geçtiği duyuruldu. 2015 yılsonunda sedan karoserli versiyonuyla pazarda yer almaya başlayan ve 2016 yılında hatchback ve station wagon karoserli versiyonları satışa sunulan Fiat Egea'nın satışları hızla 50 bin adede yaklaştığı belirtildi.