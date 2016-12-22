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Fiat Ducato 35 yaşında
22.12.2016 12:42:49

Fiat Ducato 35 yaşında

Fiat Ducato 35 yaşında

Fiat Ducato 35 yaşında
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YORUMLAR

Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Ülkemizdeki kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
22.12.2016 15:29:55
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PKK operasyonunda 11 kişi daha tutuklandı
Mersin’de geçtiğimiz hafta düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 11 kişi daha tutuklandı.
22.12.2016 15:29:48
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İşte Süper Lig'in 16. hafta hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
22.12.2016 15:27:05
Eyüp Belediyesi milli yazılıma geçti
Eyüp Belediyesi milli yazılıma geçti
TÜBİTAK'a bağlı ULAKBİM tarafından geliştirilen milli işletim sistemi Pardus'a talep artıyor.
22.12.2016 15:26:21
MASAK çalışanlarına FETÖ operasyonu
MASAK çalışanlarına FETÖ operasyonu
Başkentte FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen MASAK 8 eski personelinden 5'i gözaltına alındı.
22.12.2016 15:16:29
Hulusi Akar, Fırat Kalkanı'nın harekat merkezinde
Hulusi Akar, Fırat Kalkanı'nın harekat merkezinde
Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi aldı.
22.12.2016 14:59:57
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu
Zonguldak ve Düzce'de 5 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.
22.12.2016 14:53:07
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