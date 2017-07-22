22.07.2017 09:13:31

Feyenoord, Van Persie'ye gözünü dikti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie'ye Feyenoord talip oldu. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Persie ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre Feyenoord'un Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie'ye talip olduğu belirtildi.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie ile görüştüklerini itiraf etti.

Takımında yıldız ismi görmeyi çok istediğini ifade eden Hollandalı teknik adam şunları kaydetti:

"Robin'i gerçekten istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik. Van Persie'yi çok iyi tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde onu kullanabilirsek çok iyi olur. Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor ama onu şimdi de kadroma katmayı çok isterim."