01.03.2017 16:30:42

Fevzi Çakmak Mahalesi'nde yol çalışması

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı'nın fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek ve mevcut düzenlemelerin sağlıklı kalabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tepebaşı'nın dört bir yanındaki çalışmaların bir örneği de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tepebaşı'nın fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek ve mevcut düzenlemelerin sağlıklı kalabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tepebaşı'nın dört bir yanındaki çalışmaların bir örneği de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanıyor.Tepebaşı Belediyesi Fen işleri ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi hızlı tren hat boyu kenarında bulunan altı sokakta çalışma başlattı. Fen işleri ekipleri çalışmalar kapsamında söz konusu mahallenin, Mihmandar, Taşdelenli, Acet, Meydanlar, Körpe, Erdoğan sokaklarında kaldırım, tretuvar ve yol yapım çalışmalarına ağırlık veriyor. Fen işleri yetkilileri çalışmalar tamamlandıktan sonra bu sokakların daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade ettiler.Her fırsatta "Tepebaşı'nda elimizin değmediği sokak kalmayacak" diyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada mahallelerde eksikliklerin hızla tamamlanmakta olduğunu ve önümüzdeki yıllarda üst yapıya harcanan enerjinin Tepebaşı'nın sosyal hayatına yön vereceğini kaydetti. Başkan Ataç, son dönemde özellikle sağlık ve yeşil enerji konusunda önemli projelere imza atıldığını, önümüzdeki dönemde ise yeni ve kapsamlı projelerin üretilmesine devam edileceğini belirtti.