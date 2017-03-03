03.03.2017 18:31:03

Fetullah Gülen'in avukatı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli İstanbul Başakşehir'de gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı Can Tuncay tarafından ifadesine başvurulan Erdemli, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlamasıyla Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından Erdemli, atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Başak Akbulut /İHA)