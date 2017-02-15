15.02.2017 13:16:51

'FETÖ yöntemi' ile 216 bin dolarını aldılar

İstanbul Kadıköy’de 81 yaşındaki bir kişi, FETÖ/PDY’ye yardım ettiğini gerekçesiyle korkutularak 216 bin dolar dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de yaşayan 81 yaşındaki Erken Ö. isimli şahsı FETÖ/PDY'ye yardım ettiği gerekçesiyle korkutarak kendisinden para isteyen 3 kişilik dolandırıcılık çetesi yaşlı adamdan iki parça halinde toplamda 216 bin dolar para aldı. 3 kişilik dolandırıcılık çetesinin peşine düşen polis; Kazım K. isimli şahsı İstanbul'da yakaladı. Operasyonu derinleştiren güvenlik güçleri şahsın ifadesi doğrultusunda İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilen Ahmet K. isimli şahsı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir dinleme tesisinde yakaladı. Düzce polisinin düzenlediği operasyonda şahsın valizinde 171 bin dolar para bulundu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, valizde bulunan paralara el konuldu. Paraların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Ahmet A. isimli şahsa götürüldüğü belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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