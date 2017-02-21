21.02.2017 15:47:24

'FETÖ'yle korkuttukları tamircinin 30 yıllık emeğini çaldılar

Adana'da telefonla aradıkları oto tamircisine polis olduğunu söyleyip, kimlik bilgilerinin FETÖ'cülerin eline geçtiğini belirterek 37 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

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Adana'da telefonla aradıkları oto tamircisine polis olduğunu söyleyip, kimlik bilgilerinin FETÖ'cülerin eline geçtiğini belirterek 37 bin lira parasını dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik mevkii Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Oto kaporta tamirciliği yapan 52 yaşındaki Veysel Ünsal'ın öğleden sonra telefonu çaldı. Ünsal telefonunu açınca karşısındaki kişi polis olduğunu söyleyerek, "Kimliğin FETÖ'cülerin eline geçmiş. Kimseyle konuşma kimseye haber verme telefonu da kapatma, onları da yakalayacağız. Şu an savcı ile görüşüyoruz, bütün bilgilerine ulaşıldı. Bir tane araban var, o arabayla eş plaka çıkartıp başka bir otomobile takmışlar. Bu araba Mardin'de yakalanmış silah çıkmış kaçakçılık yapıyorlar. Yurt dışına kaçacaklar. Operasyon aşamasındayız kimseyle görüşme. Bankada paran varsa FETÖ'cüler kimlik bilgilerine ulaştığı için bunu da alacaklar hemen git bankadan çek verdiğimiz adreste ağacın altına poşet içinde koy. Biz şu an seni görüyoruz. Parayı ağacın altından alıp hanımına teslim edeceğiz" dedi.Ünsal, sahte polisin dediğini yaparak parayı çekip ağacın altına koydu. Daha sonra da eve gidip eşine "Para geldi mi" diye sordu. Eşi ise "Ne parası kimse para getirmedi" diye karşılık verince kendisini arayan numarayı arayan ancak o numaraya ulaşamayan Ünsal, dolandırıldığını anlayarak polisi aradı.Polis ise olay yerine gelerek güvenlik kamerası araştırması yaptı. Parayı alan şahsın yandaki dükkana girip 20 lira vererek bir şal aldığını tespit etti. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ayrıca parayı alan zanlının kaçtığı otomobilin plakasına da ulaştı. Polis, otomobili bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa süre sonra aracı D-400 karayolunda kovalamaca sonucu durdurdu. Polis otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılar sorguya alındı. Polis zanlıların çaldığı 37 bin lirayı da bulmaya çalışıyor.Parasını kaptıran Ünsal ise 30 yıldır çalıştığını, bütün emeğini dolandırıcılara kaptırdığını, çok üzgün olduğunu söyledi.