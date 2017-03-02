02.03.2017 13:47:56

FETÖ'ye gelir için kermes düzenlemişler

Hatay'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen bir fabrikanın müdürü ve eşi hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte kaynak temin etmek için kermes düzenledikleri iddia edilen bir fabrikanın müdürü ve eşi hakkında örgüt üyeliğinden 15'er yıl hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcılığınca bir fabrikada satın alan müdürü olarak olarak görev yapan Mustafa Ş. ile eşi Emine Ş. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz şüpheliler için "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların ikamet ettikleri lojmanda kermes düzenlemek için izin istedikleri, izin verilmemesine rağmen kermesi düzenleyip gelirini terör örgütü FETÖ/PDY'ye aktardıkları belirtildi.

İddianamede yer alan şüpheli karı kocanın ifadelerinde, üzerilerine atılı olan suçlamaları kabul etmedikleri paylaşıldı.

Mustafa Ş. iddianamede yer alan ifadesinde, FETÖ/PDY örgütüyle hiçbir bağlantısının bulunmadığı ancak 2007 yılında İskenderun ilçesindeki dershanede verilen sohbetlere katıldığını anlattı.

Kızını örgütün eğitim kurumuna gitmesinden dolayı Bank Asya'da hesap açtırdığını ileri süren Mustafa Ş, 2014 yılında hesabına 2 bin 500 lira para yatırıp bir yıl sonra bunu çektiğini dile getirdi.

İddianamede "Sancak" kod adlı gizli tanığın ifadesine göre ise şüpheli Emine Ş'nin evinde sürekli sohbetler düzenlendiği aktarıldı.



Emine Ş'nin örgütün okullarının kapatılmasına kadar çocuklarını o okullara gönderdiğini belirten gizli tanık, "Emine Ş, Fetullah Gülen isimli terörist başının sempatizanıdır. Zira benim Fetullah Gülen'e yönelik eleştirilerim üzerine bu kişiyi savunur pozisyon alıyordu ve 'hoca efendiye iftira atılıyor' şeklinde konuşuyordu. Bu kişi evinde sohbetler düzenliyordu ancak ben katılmadığım için neler konuşuldu, neler yapıldı bilmiyorum." ifadesini kullandı.