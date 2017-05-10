10.05.2017 16:20:42

FETÖ üyesi kimlik kontrolünde yakalandı

Edirne'de yolcu otobüsünde yapılan kimlik aramasında FETÖ üyesi A.A.B yetkililer tarafından yakalandı.

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Edirne'de yolcu otobüsünde yapılan kimlik aramasında FETÖ üyesi A.A.B yetkililer tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkeze bağlı Köşen Köyü Tem Gişelerinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi sırasında, yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında UYAP arama kaydı bulunan A.A.B. yakalandı.Edirne Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli A.A.B. SEGBİS sistemi ile alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.