06.05.2017 13:36:17

FETÖ üyeliğinden arama kararı bulunan kadın hakim teslim oldu

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından görevinden ihraç edilen kadın hakim Kayseri Adliyesine giderek teslim oldu.

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Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından görevinden ihraç edilen kadın hakim Kayseri Adliyesine giderek teslim oldu.HSYK tarafından görevinden ihraç edilen ve hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim P.S.U, adliyeye teslim oldu. P.S.U.'nun görevli olduğu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Boydak kardeşlerin de yargılandığı davaya bakıyor.