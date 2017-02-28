28.02.2017 18:00:05

FETÖ şüphelisine çocuğunun hasta olması nedeniyle tahliye

-FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 3'ü tutuklu 13 sanık hakkında açılan davada, tutuklu yargılanan İsmail Özsoy'un çocuğunun ciddi bir rahatsızlık geçirmesi nedeniyle tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 3'ü tutuklu 13 sanık hakkında açılan davada, tutuklu yargılanan İsmail Özsoy'un çocuğunun ciddi bir rahatsızlık geçirmesi tahliye gerekçelerinden biri oldu.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar İsmail Özsoy, Yavuz Arslan, Yusuf Kasarcı SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlandı. Duruşmaya 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Firari sanık Levent Özkul ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık İsmail Özsoy, Bylock programını kullanmadığını ve hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyerek, 'Kamu görevimden ihraç edildim. Eşimin herhangi bir işi yoktur. Küçük yaşta çocuğumun sağlık sorunları vardır. Bunu mahkemeye de sunduk. Bu nedenle bana ihtiyaçları vardır. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum.' dedi.

Tutuklu sanıklar Yusuf Kasarcı ve Yavuz Arslan da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, Bylock programını kullanmadıklarını öne sürdü. Sanıklar ayrıca örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açmadıklarını veya para yatırmadıklarını iddia ederek, tahliyelerini talep etti. Duruşmada, çağrılan 2 tanık dinlendikten sonra sanık avukatlarının talepleri alındı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar İsmail Özsoy, Yavuz Arslan ve Yusuf Kasarcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yavuz Arslan, Yusuf Kasarcı'nın atılı suçu işledikleri yönünde somut delillerin bulunmasını ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanık İsmail Özsoy'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sabit ikametgah sahibi oluşu, küçük yaşta ciddi ameliyat geçirdiği ve halen rahatsızlığı devam eden çocuğunun bulunmasını dikkate alarak tahliyesine hükmeden heyet, serbest bırakılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasını kararlaştırdı.

Heyet, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kayıtlarına ilişkin emniyete yazı yazılarak, söz konusu kayıtların istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.





-İddianameden





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik 12'si tutuklu, 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. İddianamede, şüphelilerden 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları kaydedildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi. İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı, kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.