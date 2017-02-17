17.02.2017 14:54:19

FETÖ şüphelisi yüzbaşı adliyede

Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüpheli yüzbaşı adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu değerlendirilen şüpheli yüzbaşı adliyeye sevk edildi.Eskişehir'de FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek önlenmesi ve suç ile suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlenen operasyonda Ankara'nın Polatlı ilçesinde yakalanan Bylock programı kullandığı iddia edilen şüpheli yüzbaşı S.B.B., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.