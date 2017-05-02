03.05.2017 11:07:34
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında cep telefonlarında ByLock programı yüklü olduğu iddia edilen 24 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ şüphelisi 24 polis gözaltına alındı
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 24 polis memuru gözaltına alındı.Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 24 polis memuru gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında cep telefonlarında ByLock programı yüklü olduğu iddia edilen 24 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.