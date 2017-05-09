09.05.2017 22:39:18
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet teşkilatının "mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa K, Hasan A, Ramazan T, Hayrullah D, Ahmet Y, M. Fatih K, Mehmet Emin B ve Ercan K'nın işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ soruşturmasında 8 kişi tutuklandı
Mardin'deki FETÖ soruşturmasında eski Gençlik Spor İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.Mardin'deki FETÖ soruşturmasında eski Gençlik Spor İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet teşkilatının "mahrem yapılanması" içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa K, Hasan A, Ramazan T, Hayrullah D, Ahmet Y, M. Fatih K, Mehmet Emin B ve Ercan K'nın işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.