22.02.2017 13:32:00

FETÖ soruşturmasında 72 polis gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 38'i rütbeli 72 polis gözaltına alındı

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Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 38'i rütbeli 72 polis gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olan ve Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken daha önce (KHK) Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen ya da açığa alınan, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Kayseri, Tokat ve Manisa olmak üzere 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 72 polis Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Gözaltına alınan polislerin tamamının daha önce Bursa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıkları ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi. ByLock kullanıcısı da oldukları ortaya çıkan zanlılardan 3'ünün 4. sınıf emniyet müdürü, 3'ünün emniyet amiri, 13'ünün komiser, 19'ununda komiser yardımcısı oldukları açıklandı.Gözaltındaki 38'i rütbeli, 34'ü memur olan 72 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken arananlar olduğu ve gözaltı sayısının artacağı açıklandı.