02.03.2017 09:17:34

FETÖ soruşturması geçiren 112 müdürü istifa etti

Kısa bir süre önce FETÖ/PDY operasyonları kapsamında soruşturma geçiren 112 Şube Müdürü Şenol Soykan, şube müdürlüğü görevinden istifa etti.

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Kısa bir süre önce FETÖ/PDY operasyonları kapsamında soruşturma geçiren 112 Şube Müdürü Şenol Soykan, şube müdürlüğü görevinden istifa etti.Alınan bilgiye göre, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve denetimli serbestlik kanununa göre serbest bırakılan 112 Şube Müdürü Şenol Soykan, istifa etti. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Şube Müdürlüğü görevini yürüten Soykan'ın neden istifa gerekçesi ise öğrenilemedi.