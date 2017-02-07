SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
FETÖ sayesinde zengin olduğu iddia edilen işadamı Çomu: 'Ailem zaten varlıklıydı'
07.02.2017 18:56:40

FETÖ sayesinde zengin olduğu iddia edilen işadamı Çomu: 'Ailem zaten varlıklıydı'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'nın işadamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yargılanan tanınmış işadamı Hüseyin Nuri Çomu, ailesinin FETÖ sayesinde zenginleştiği iddialarını yalanlayarak tepki gösterdi. İşadamı Hüseyin Karabulut ise iddianameye karışan Senegal gezisine, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un davetiyle katıldığını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'nın işadamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yargılanan tanınmış işadamı Hüseyin Nuri Çomu, ailesinin FETÖ sayesinde zenginleştiği iddialarını yalanlayarak tepki gösterdi. İşadamı Hüseyin Karabulut ise iddianameye karışan Senegal gezisine, dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un davetiyle katıldığını anlattı.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari 103 iş adamına 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

FETÖ PDY'e yönelik soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci gününde devam edildi.

Sanıklardan Hüseyin Karabulut, mahkeme başkanına verdiği ifadesinde 1990 yılında bir arkadaşının 'sevap kazan' diyerek kendisini Çukurova Eğitim Vakfı'na üye ettiğini ancak arkadaşının İstanbul'a yerleşmesiyle vakıfta hiçbir faaliyet göstermediğini anlattı. Karabulut daha sonra mobilya satışı yaptığı Burç Okulları'ndan parasını tahsil edemediğini bu nedenle de vali ve belediye başkanı çocuklarının öğrenim gördüğü için 'elit' sandığı okulun yönetime hisse alarak katılmayı kabul ettiğini anlattı. Hala 300 bin lira alacaklı olduğunu ve kurumun kapatılması nedeniyle parasını tahsil edemeyeceğini anlatan 62 yaşındaki işadamı, gözyaşı dökerek FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İddianameye giren Senegal gezisine ilişkin savunma yapan Karabulut, "Dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un davetiyle, kendisiyle birlikte Senegal'e gittik" dedi.

İsim benzerliğinin kurbanı olduğunu ileri süren Hüseyin Karabulut, daha önce de adaşı yüzünden pek çok davaya adının karıştığını iddia etti. Bank Asya'da hesabının bulunmadığını vurgulayan Hüseyin Karabulut, örgüte himmet adı altında yardım yapmadığını ifade ederek 9 aylık tutukluluk süresini ve sağlık problemlerini öne sürüp tahliyesini istedi.

Çomu: "Şirketimin yıllık 3 milyarlık işlem hacminin binde 7'si Bank Asya'da"

Kentin tanınmış işadamlarından Hüseyin Nuri Çomu ise savunmasına ailesinin özgeçmişini yaparak başladı. Örgüt sayesinde zengin olduğu iddialarına tepki gösteren Çomu, dedesi ve annesinden kalan mirasın yanı sıra bugünkü varlıklarıyla da zaten varlıklı bir aile olduklarını söyledi. Eğitime ve sosyal yardımlara çok önem verdiklerini anlatan Çomu, hiçbir örgüt veya kurumu aracı etmeden 250 öğrenciye burs verdiklerini anlattı. Osmaniye'de 17-25 aralık sürecinden önce özel bir cemaat okuluna yardım yaptıkları için okula babası Nuri Çomu'nun adının verildiğini dile getiren Çomu, 17-25 aralık sürecinden sonra babasının ismini okuldan sildirdiklerini dile getirdi. FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığının altını çizen Çomu, hakkındaki iddiaları şöyle yanıtladı:

"Şirketlerimiz yıllık 1 milyar lira ciro yapıyor. 3 milyarlık işlem hacminin sadece binde 7'si gibi bir işlem Bank Asya'da gerçekleşti. O da müşterilerimizin bazıları bu bankayı kullandığı için para transferi için kullandık. Benim Afrika'ya kurban bağışı yaptığım iddiaları doğrudur. Ancak bunu bu yapılanmanın kurumlarına yapmadım. Aksine Diyanet Vakfı ve bu yapılanmanın karşısında olan derneklere yaptım. İş adamı Muammer Çalışkan'ın daveti üzerine kapatılan Kanuni Üniversitesi'nin mütevelli heyetine katıldım. O dönem Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından bu üniversite destekleniyordu. Benim mütevelli heyetinde olduğum süre boyunca kanunsuz bir iş yapılmadı. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra heyetten ayrıldım. Ben yapılanmanın mütevelli heyetinde olduğum ve toplantılarına katıldım iddiaları doğru değildir. THY'nin Houston'a ilk uçak seferine Akdeniz İhracatçılar Birliğinin etkinliği ile ABD'ye gittim. Bu geziye eski bakan Zafer Çağlayan da katıldı. Benim bu yapılanmayla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Dünyanın ilk buzdan kütüphanesi açıldı
Rusya’da dünyanın ilk buzdan kütüphanesinde 420 kitaptan toplam 100 0’i aşkın alıntı yer alıyor.
07.02.2017 19:55:41
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 29 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
07.02.2017 19:38:14
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarın toz taşınımı beklendiği bildirildi.
07.02.2017 19:28:21
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı açığa alındı
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcısının tedbiren açığa alındığını açıkladı
07.02.2017 19:14:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 87.476,73 puandan tamamladı.
07.02.2017 19:02:55
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' için karar verildi
'Kurtlar Vadisi Darbe' ismi için patent başvurusu yapan Pana Film hakkındaki soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.
07.02.2017 19:01:56
Gaziantepspor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı
Gaziantepspor 2 oyuncuyla yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Bruno Mota ve Daniel Kolar ile anlaşarak yollarını ayırdı.
07.02.2017 17:33:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Uluslararası Af Örgütü'den Suriye raporu
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Lindsay Lohan: Kur'an-ı Kerim huzurlu hissettiriyor
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
İsrail'de bulunan Nabi Avcı'dan dünkü Gazze saldırısına ilişkin açıklama!
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Fethullah Gülen: Darbe kansız ve güzel olacak
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
Fox News: Putin'den özür dilemeyeceğiz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları