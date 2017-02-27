27.02.2017 19:13:58

FETÖ sanığına hapis cezası

Elazığ'da, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan eski emniyet görevlisi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Elazığ'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski emniyet görevlisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen tutuklu sanık Mustafa Ağrulu hazır bulundu.

Sanık savunmasında, FETÖ/PDY ile herhangi bir hiyerarşik bağının bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, örgütün gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı, "bankadaki hesap hareketleri örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda olduğu" iddia edilen sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.