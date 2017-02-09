09.02.2017 14:23:00

FETÖ sanığı gazetecinin yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce Cihan Haber Ajansı ile Zaman Gazetesi temsilciliğini yapan Mehmet K.'nın yargılanmasına başlandı.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce Cihan Haber Ajansı ile Zaman Gazetesi temsilciliğini yapan Mehmet K.'nın yargılanmasına başlandı.Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet K., avukatlar ve yakınları katıldı. Duruşmada konuşan Mehmet K., evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 dolarların oğlunun para koleksiyonunun içinden alındığını iddia etti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet K., savunmasının geri kalanında şunları ifade etti:"16 yıldır gazeteciyim. Ben basın emekçisiyim. Bir kurumda farklı ortamdaki olumlu ya da olumsuz olayları gazeteci yazar. Kamu denetçiliği görevi yapar. Çeşitli fikirlerde gazeteciler vardır, anca bunlar verdiği haberi objektif yapmak zorundadır. İddianameler de geçtiği gibi doğrudur gazeteci olduğum için o kişilerle hem telefonla hem de yüz yüze görüştüm. Yurt dışı görevine gönderildim. Orada önemli yerleri ziyaret ettik. Oradaki insanların yaşamlarını haberleştirdim. 1 dolarlar çocuğumun biriktirdiği paraların içinde yer alıyordu. Bu paralar okunmuş olsa ben niye ortada bırakayım böyle bir insan olsam saklardım. Gazetecinin dini, dili olmaz. Ben 16 yıldır çalışıyorum. Ben farklı giyinen, top sakal bırakan biriyim. Cemaat beni sohbete çağırmazdı. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşe'nin danışmanı olduğumu, MİT personeli olduğumu söyleyenler oldu. Cemaatçi olduğu ileri sürülen kişiler hakkında haber yaptım görevden aldılar. Elimde belge varsa yaparım. 16 yıldır gazetenin içindeyim. Herhangi bir kuruma burs, himmet vermedim. Ben milletvekilleri ile Bakanla görüşüyordum. Eşim Ahüst hastalığı var. Hastalığım bir tedavisi var. Eşim hayatı tehlike kaydı ile tedavi olması gerekiyor. Eşimin ağır işte çalışmaması gerekiyor. Tahliye olmam gerekiyor. Devletim eşime 6 milyon harcadı. Eşimin tedavisinin olması lazım çalışmam lazım. 13 yaşındaki oğlum tek başına yaşıyor."Mahkeme heyeti gelen raporları okudu. Heyet, Mehmet K.'nın Bylock kullanmadığının tespit edildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, resmi kurumlara yazılan yazılara gelecek cevapların beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.