12.01.2017 22:53:30

FETÖ sanığı 17 öğretmenin yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 17 öğretmenin yargılanmasına başlandı.

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Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 17 öğretmenin yargılanmasına başlandı.Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturması sonrasında gözaltına alınan 17 öğretmenden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sanık sayısının fazla olmasından dolayı konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı."Amerika'da ki hain arkasından gidilecek adam değilmiş"Duruşmada ifade veren sanık Cemal Ö., yapının yönlendirmesiyle Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye olduğunu belirtti.Cemaatin özellikle 17-25 Aralık sonrasında siyaset yapmaya başladığını ileri süren Cemal Ö., "Halkın seçtiği hükümeti can düşmanı olarak gördüler. Toplantılarda devlet büyükleri için 'muta nikahı varmış' denildi. 'Bank Asya çok önemli, 100 lira da olsa para yatırın, hesap açın' denildi. Amerika'daki hain kesinlikle arkasından gidilecek adam değilmiş" şeklinde ifade verdi."İnsanların fişlenmesini istiyorlardı'Tutuksuz sanıklardan Osman E. ise, cemaat evlerinde kaldığını ve 2015 Hazirana kadar sohbetlere katıldığını itiraf etti. Kapatılan Eskişehir Eğitimciler Derneği'nde buluşulduğunu belirten Osman E, şunları söyledi:"Başka kaynakları okumamız istenmiyordu. Hatta bununla ilgili bir toplantı esnasında Ufuk Yüksel isimli kişi 'Peygamber Efendimizin karşısında münafıklar vardı, onun gibi olursunuz' dedi. Ayrıca insanların fişlenmesini istiyorlardı. 'Etrafınızda gördüğünüz tehlikeli isimleri bize bildirin' diyorlardı. Geçmiş dönemlerde benim bilirkişi olmam istendi. Amaç şimdi ortaya çıkıyor. Hakim, savcı, polis, bilirkişi hepsi bunlardan olacak ve milletin başına çorap örülecek.'Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine tutuksuz 2 sanığın ise tutuklanmasına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.