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FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike
29.12.2016 09:11:46

FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, 'FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike. DEAŞ'ın kanlı yüzünü herkes bilirken FETÖ sinsi yöntemler kullanarak kendini toplum içinde gizliyor ve gerçek bir tehlikeye dönüşüyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA), ABD'nin Chicago kentinde düzenlediği kongre kapsamında "Darbe Girişimi Sonrası Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi ve Bölgesel Sorunlar" başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, 2002 yılından bu yana dönüşüm yaşayan Türkiye'nin artık bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi.

Bu politikaların bazen Batının çıkarları ile bağdaşmayabileceğini ifade eden Çevik, özellikle Ortadoğu'daki gelişmelerden kaynaklanan risklerle binlerce kilometre uzaklıktaki Batılı ülkelerin değil Türkiye'nin karşılaştığını anlattı.

Çevik, Türkiye'nin Rusya ile Suriye konusunda kalıcı ateşkes için müzakereler yürüttüğünü, ABD'nin ise bunun bir parçası olmadığını dile getirerek, "Hani ABD nerede? Bir kenara itildi. Resimde bile yok. Bu Türkiye'nin doğru yolda olduğunu ve böyle devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede yeni tehditler olduğuna ve bunun başında DEAŞ'ın geldiğine değinen Çevik, nasıl kurulduğu halen muamma olan bu terör örgütünün bugüne kadar İsrail ve ABD çıkarlarını hiç hedef almadığını, çoğunlukla Müslümanlara saldırdığını bildirdi.

Diğer bir tehlikenin FETÖ olduğuna işaret eden Çevik, bu örgütün yardım ve eğitim faaliyetleri adı altında alan kazandığını, devletin birçok kurumuna sızdığını hatırlattı.

FETÖ'nün, Türkiye'de ve dışarıda girdiği her yeri ele geçirme amacı güttüğüne dikkati çeken Çevik, "FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike. DEAŞ'ın kanlı yüzünü herkes bilirken FETÖ sinsi yöntemler kullanarak kendini toplum içinde gizliyor ve gerçek bir tehlikeye dönüşüyor." diye konuştu.

TERÖR VE FİNANSAL SALDIRILAR 

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu yana olağanüstü olaylar yaşadığını söyledi.

Darbe girişimin ardından tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu tehdidin üstesinden geldiğini anlatan Günay, bu tutmayınca diğer terör örgütlerinin bombalı saldırları ve finansal saldırıların geldiğini anlattı.

Darbe girişimi sonrası alınan önlemlere ilişkin eleştirilere de değinen Günay, düzenin ve güvenliğin sağlanması için uygulanan bu tedbirlerin insan hakları ve yasalarla uyumlu olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Jane Louise Kandur ise Batılı medya kuruluşlarının Türkiye'de yaşananları gerçeklerden uzak yansıttığını dile getirdi.

Darbe girişimi süreci ve anayasa taslağı konusunda kendisinden görüş isteyen Batılı medya kuruluşlarının sorularında ve aldıkları tutumda bunun görüldüğünü kaydeden Kandur, Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

MAS-ICNA KONGRESİ SONA ERDİ

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Chicago'da 3 gün süren ve kapanış töreniyle sona eren kongrede özellikle Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile Amerikalı Müslümanların karşılaşabileceği sorunlar görüşüldü.

Türkiye'nin kalabalık bir ekiple temsil edildiği kongrede, Anadolu Ajansı hem 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraf sergisi açtı hem de kurduğu stantta FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri konu alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını Amerikalı Müslümanlara ulaştırdı.

Kongrede Cumhurbaşkanlığının açtığı stant da büyük ilgi gördü. Etkinlikte bulunan 20'den fazla ülkeden ziyaretçinin uğradığı stantta açılan defterlere katılımcılar, İngilizce ve Arapça, Türkiye ve darbe girişimi hakkındaki görüşlerini yazdı.

Stantta FETÖ'nün darbe girişimine yönelik hazırlanan set ve Türk bayrakları da ziyaretçilere sunuldu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da kongrenin açılış gününde iki toplantıya katılarak, Türkiye'nin karşılaştığı tehditler ve FETÖ'nün darbe girişimini anlattı.


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