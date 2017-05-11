11.05.2017 16:20:18

FETÖ/PDY soruşturmasında 5 infaz koruma memuru adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 infaz koruma memuru sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ/PDY terör örgütünün cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 infaz koruma memuru sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 5 infaz koruma memurunun sorgulamaları tamamlandı. Sorgulamalarının ardından 5 infaz koruma memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından adliye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.