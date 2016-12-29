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FETÖ/PDY operasyonu
29.12.2016 12:16:53

FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY operasyonu
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YORUMLAR

Forkliftle ATM'yi çalan hırsız
Forkliftle ATM'yi çalan hırsız
Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde benzerine az rastlanır bir hırsızlık gerçekleşti. Bir şahıs, önce forklift çaldı, ardından da forkliftle banka ATM’sini. ATM’yi yerinden söken adam, ardından forkliftle götürdü. Tüm yaşananlarsa kameraya yansıdı.
29.12.2016 12:25:25
E-5 Otoyolu trafiğe açıldı
E-5 Otoyolu trafiğe açıldı
Otoyola devrilen vincin kaldırılması sonucu trafik normale döndü.
29.12.2016 12:17:06
Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi
Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
29.12.2016 12:08:55
Baba kız sel sularına kapıldı
Baba kız sel sularına kapıldı
Mersin’de 2 kişi sel sularına kapıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı.
29.12.2016 12:08:54
Cezaevlerindeki IŞİD'li sayısı açıklandı
Cezaevlerindeki IŞİD'li sayısı açıklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında IŞİD'e mensup 274’ü yabancı uyruklu olmak üzere 513 tutuklu ve 7 hükümlünün bulunduğunu söyledi.
29.12.2016 12:05:47
E-5’i kilitleyen kaza: Vinç beton pompasının üzerine düştü
E-5’i kilitleyen kaza: Vinç beton pompasının üzerine düştü
İstanbul Büyükçekmece’de köprü çalışmasında kullanılan vinç, rüzgarın şiddetiyle devrilerek seyir halindeki beton pompasının üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Beylikdüzü istikametinde tamamen durdu.
29.12.2016 11:51:39
Türkiye'nin en büyük feribotu suya iniyor
Türkiye'nin en büyük feribotu suya iniyor
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.
29.12.2016 11:45:35
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