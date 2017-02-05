05.02.2017 17:47:26

FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen 6 polis tutuklandı

Bayburt'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen 6 polis tutuklandı, 1 emniyet amiri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bayburt'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen 6 polis tutuklandı, 1 emniyet amiri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülmekte olan 2016/1530 sayılı soruşturma kapsamında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ile TEM Şube Müdürlüğünün koordineli olarak, etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların ifadeleri ve yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda operasyonlar sürdürüldü. FETÖ/PDY terör örgütünün Bayburt ili Emniyet yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütüne eleman kazandırdığı, himmet topladığı, örgütsel toplantılara katıldığı tespit edilen 1 ihraç emniyet amiri, 6 ihraç polis memuruna yönelik TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek operasyon neticesinde yakalanan ve gözaltına alınan şahıslardan 6 ihraç polis memuru adli işlem neticesinde tutuklandı, 1 ihraç emniyet amiri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.