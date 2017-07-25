25.07.2017 21:45:45

FETÖ operasyonunda 33 gözaltı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 33 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında 9 kişinin daha arandığı öğrenildi.



