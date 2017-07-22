22.07.2017 09:33:50

FETÖ operasyonlarında sıra onlarda

FETÖ operasyonları, ilçe ve mahalle yapılanmalarına kadar indi. İstanbul Üsküdar ve Ümraniye’de evlere operasyon yapıldı.

Türkiye'yi FETÖ'den temizlemek için yapılan operasyonlar, örgütün nüfus ettiği kılcal damarlara girilerek ilçe ve mahalle yapılanmasına kadar daraltıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri, örgütün devlet kurumları ve özel sektörlerdeki yapılanmasının yanı sıra sokak sokak, mahalle mahalle FETÖ'den temizlik çalışması yapıyor.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da Üsküdar ve Ümraniye'de yapılan son operasyonlarda FETÖ mensubu oldukları belirlenen 168 kişiden 115'i gözaltına alındı. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sabah operasyon gerçekleştirdi. Eşzamanlı operasyonlarda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 115 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı örgütsel doküman ve dijital materyallere el kondu. Diğer şüpheliler aranıyor.

FETÖ 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde başarısız olması üzerine yeraltı yapılanmasına dönüşmüştü. Örgütün "Gaybubet Evleri" adını verdiği evleri tespit eden güvenlik güçleri, buralarda uzun süredir aranan FETÖ şüphelilerinin saklandıklarını tespit etmişti.