14.07.2017 14:09:04

FETÖ'nün zeki çocuk avcısı ablaları tutuklandı

Adana'da FETÖ'nün zeki çocuk avcısı olarak bilinen 5 ablası ile örgütün 14 himmet abisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 30 Haziran Cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandığı ve konuşmaları deşifre edilen aralarında 9'u ev hanımı 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan 9 kadın, ByLock'u örgütsel yazışmalarda kullandıklarını, ilkokul ve ortaokulda okuyan zeki çocukları tespit edip aileleriyle görüşüp örgüt için eğitim aldırdıklarını ve evlerde çocuklara FETÖ elebaşının kasetlerini dinlettirdiklerini itiraf ettiler.

Örgütte "abla" olarak nitelenen S.A., N.A., S.B., H.S. ve T.E.U. tutuklandı. 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, örgütte "abi" olarak nitelenen ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 14'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 14 kişinin FETÖ'nün Adana'da himmet toplantılarını organize ettiği öğrenildi.